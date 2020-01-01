Токеноміка Bio Acceleration (BIO/ACC) Дізнайтеся ключову інформацію про Bio Acceleration (BIO/ACC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bio Acceleration (BIO/ACC) The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Офіційний вебсайт: https://bioacc.meme/ Купити BIO/ACC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bio Acceleration (BIO/ACC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bio Acceleration (BIO/ACC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,23K $ 33,23K $ 33,23K Загальна пропозиція: $ 998,32M $ 998,32M $ 998,32M Циркуляційна пропозиція: $ 998,32M $ 998,32M $ 998,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,23K $ 33,23K $ 33,23K Історичний максимум: $ 0,00262921 $ 0,00262921 $ 0,00262921 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bio Acceleration (BIO/ACC)

Токеноміка Bio Acceleration (BIO/ACC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bio Acceleration (BIO/ACC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIO/ACC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIO/ACC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIO/ACC, досліджуйте ціну токена BIO/ACC в реальному часі!

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