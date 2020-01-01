Токеноміка Bink AI (BINK) Дізнайтеся ключову інформацію про Bink AI (BINK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bink AI (BINK) Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Офіційний вебсайт: https://bink.ai/ Whitepaper: https://github.com/Bink-AI/BinkOS Купити BINK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bink AI (BINK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bink AI (BINK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 617,14K $ 617,14K $ 617,14K Загальна пропозиція: $ 860,65M $ 860,65M $ 860,65M Циркуляційна пропозиція: $ 860,65M $ 860,65M $ 860,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 617,14K $ 617,14K $ 617,14K Історичний максимум: $ 0,00237282 $ 0,00237282 $ 0,00237282 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00071706 $ 0,00071706 $ 0,00071706 Дізнайтеся більше про ціну Bink AI (BINK)

Токеноміка Bink AI (BINK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bink AI (BINK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BINK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BINK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BINK, досліджуйте ціну токена BINK в реальному часі!

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