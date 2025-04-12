Сьогоднішня ціна Bink AI (BINK)

Поточна ціна Bink AI (BINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 685.28K USD. Ціна BINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bink AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bink AI протягом дня — +1.05%

- циркуляційна пропозиція – 921.27M USD

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