Сьогоднішня ціна Bingo (BINGO)

Поточна ціна Bingo (BINGO) сьогодні становить 0.00156396 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BINGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bingo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 484.77 USD

- зміна ціни Bingo протягом дня — -14.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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