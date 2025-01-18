Ціна Bingo (BINGO)
Поточна ціна Bingo (BINGO) сьогодні становить 0.00156396 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BINGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bingo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 484.77 USD
- зміна ціни Bingo протягом дня — -14.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bingo до USD становила $ -0.000259921349831257.
За останні 30 днів зміна ціни Bingo до USD становила $ -0.0008528251.
За останні 60 днів зміна ціни Bingo до USD становила $ -0.0008662356.
За останні 90 днів зміна ціни Bingo до USD становила $ -0.005534011295013517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000259921349831257
|-14.25%
|30 днів
|$ -0.0008528251
|-54.52%
|60 днів
|$ -0.0008662356
|-55.38%
|90 днів
|$ -0.005534011295013517
|-77.96%
Останній аналіз цін Bingo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-14.25%
-32.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BINGO - The honest farmer's dog on AVAX. There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o!
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￡0.0012824472
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€0.0015170412
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$0.00156396
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₺0.0554111028
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₹0.1354076568
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₱0.091569858
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￡E.0.078823584
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R$0.009540156
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C$0.0022521024
|1 BINGO до BDT
৳0.19002114
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₦2.4360710148
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₴0.0658583556
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Bs0.08445384
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Rs0.4360007688
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