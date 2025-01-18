Ціна Binemon (BIN)
Поточна ціна Binemon (BIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Binemon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.82 USD
- зміна ціни Binemon протягом дня — -3.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Binemon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Binemon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Binemon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Binemon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.44%
|30 днів
|$ 0
|+19.81%
|60 днів
|$ 0
|-23.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Binemon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-3.44%
+0.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Binemon is a virtual pet NFT game combined with elements of an Idle RPG game. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia (fusion), characters, items, land, and players are also connected to fight in PVE, PVP modes and receive cryptocurrency rewards.
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