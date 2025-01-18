Сьогоднішня ціна Binemon (BIN)

Поточна ціна Binemon (BIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binemon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.82 USD

- зміна ціни Binemon протягом дня — -3.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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