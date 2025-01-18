Сьогоднішня ціна Bincentive (BCNT)

Поточна ціна Bincentive (BCNT) сьогодні становить 0.00597935 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bincentive:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.11K USD

- зміна ціни Bincentive протягом дня — -2.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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