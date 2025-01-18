Ціна Bincentive (BCNT)
Поточна ціна Bincentive (BCNT) сьогодні становить 0.00597935 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bincentive:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.11K USD
- зміна ціни Bincentive протягом дня — -2.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bincentive до USD становила $ -0.000167397392600622.
За останні 30 днів зміна ціни Bincentive до USD становила $ -0.0004881373.
За останні 60 днів зміна ціни Bincentive до USD становила $ +0.0033749478.
За останні 90 днів зміна ціни Bincentive до USD становила $ +0.0031391263394854336.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000167397392600622
|-2.72%
|30 днів
|$ -0.0004881373
|-8.16%
|60 днів
|$ +0.0033749478
|+56.44%
|90 днів
|$ +0.0031391263394854336
|+110.52%
Останній аналіз цін Bincentive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.64%
-2.72%
+0.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bincentive aims to provide the latest trading and security experiences, and is committed to bridging traditional finance to digital assets. Partnered with renowned international institutions, the team has created this platform using blockchain, smart contracts, financial engineering, and quantitative trading technologies.
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