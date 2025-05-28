Ціна BinaryDAO (BYTE)
Поточна ціна BinaryDAO (BYTE) сьогодні становить 0,078264 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BYTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BinaryDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BinaryDAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BinaryDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BinaryDAO до USD становила $ -0,0002899368.
За останні 60 днів зміна ціни BinaryDAO до USD становила $ +0,0000610772.
За останні 90 днів зміна ціни BinaryDAO до USD становила $ -0,00007572192704061.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0002899368
|-0,37%
|60 днів
|$ +0,0000610772
|+0,08%
|90 днів
|$ -0,00007572192704061
|-0,09%
Останній аналіз цін BinaryDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0,02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BinaryDAO is a new DeFi primitive that helps users gain exposure in DeFi yield and deals through it’s native BYTE token, and create exponential value and unmatched upside for BYTE token holders. It achieves this by putting its treasury to work and generate return through liquidity providing, partnering and investing in early-stage projects. BinaryDAO is a Yield DAO, where we grow treasury by investing and providing liquidity in the Metis ecosystem and also offer users the ability to mint BYTE tokens by locking up stablecoins. By staking BYTE, you gain access to the amazing yield generation our team of experts are constantly optimising and managing.
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