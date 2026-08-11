Сьогоднішня ціна Binancians

Поточна ціна Binancians (BINANCIANS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BINANCIANS до USD становить $ 0 за BINANCIANS.

Binancians наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 83 712, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BINANCIANS. Протягом останніх 24 годин BINANCIANS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00177691, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BINANCIANS змінився на +0,22% за останню годину та на -19,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Binancians (BINANCIANS)

Ринкова капіталізація $ 83,71K$ 83,71K $ 83,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,71K$ 83,71K $ 83,71K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Binancians — $ 83,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BINANCIANS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,71K.