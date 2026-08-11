Яка зараз ціна Binance Yellow Robot?

Живуча ціна Binance Yellow Robot (BINA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Binance Yellow Robot позиціонується на ринку?

Наразі Binance Yellow Robot займає #8579 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴968972.62734854080000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BINA?

Обсяг токенів у обігу BINA становить 1000000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Binance Yellow Robot за останню добу?

За останню добу Binance Yellow Robot торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Binance Yellow Robot віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Binance Yellow Robot досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.6123799448969302720000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BINA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Binance Yellow Robot?

Поточне зміщення ціни на 0.45% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з BNB Chain Ecosystem,Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.