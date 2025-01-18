Ціна Binance Wrapped BTC (BBTC)
Поточна ціна Binance Wrapped BTC (BBTC) сьогодні становить 101,546 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Binance Wrapped BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.13K USD
- зміна ціни Binance Wrapped BTC протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Binance Wrapped BTC до USD становила $ -37.3212609659.
За останні 30 днів зміна ціни Binance Wrapped BTC до USD становила $ +2,213.1950700000.
За останні 60 днів зміна ціни Binance Wrapped BTC до USD становила $ +13,621.1875026000.
За останні 90 днів зміна ціни Binance Wrapped BTC до USD становила $ +34,533.02796165837.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -37.3212609659
|-0.03%
|30 днів
|$ +2,213.1950700000
|+2.18%
|60 днів
|$ +13,621.1875026000
|+13.41%
|90 днів
|$ +34,533.02796165837
|+51.53%
Останній аналіз цін Binance Wrapped BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.03%
+8.09%
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