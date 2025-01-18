Сьогоднішня ціна Binance Wrapped BTC (BBTC)

Поточна ціна Binance Wrapped BTC (BBTC) сьогодні становить 101,546 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binance Wrapped BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.13K USD

- зміна ціни Binance Wrapped BTC протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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