Сьогоднішня ціна Binance Super Cycle

Поточна ціна Binance Super Cycle (BSC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSC до USD становить $ 0 за BSC.

Binance Super Cycle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 107,011, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BSC. Протягом останніх 24 годин BSC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01138529, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BSC змінився на -0.00% за останню годину та на +0.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 883.92.

Ринкова інформація щодо Binance Super Cycle (BSC)

Ринкова капіталізація $ 107.01K$ 107.01K $ 107.01K Обсяг (за 24 год) $ 883.92$ 883.92 $ 883.92 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 107.01K$ 107.01K $ 107.01K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Binance Super Cycle — $ 107.01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 883.92. Циркуляційна пропозиція BSC — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107.01K.