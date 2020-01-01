Токеноміка Binance Staked SOL (BNSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Binance Staked SOL (BNSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Офіційний вебсайт: https://www.binance.com/en/solana-staking Купити BNSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Binance Staked SOL (BNSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Binance Staked SOL (BNSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,36B $ 1,36B $ 1,36B Загальна пропозиція: $ 8,65M $ 8,65M $ 8,65M Циркуляційна пропозиція: $ 8,65M $ 8,65M $ 8,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,36B $ 1,36B $ 1,36B Історичний максимум: $ 297,96 $ 297,96 $ 297,96 Історичний мінімум: $ 100,21 $ 100,21 $ 100,21 Поточна ціна: $ 157,43 $ 157,43 $ 157,43 Дізнайтеся більше про ціну Binance Staked SOL (BNSOL)

Токеноміка Binance Staked SOL (BNSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Binance Staked SOL (BNSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNSOL, досліджуйте ціну токена BNSOL в реальному часі!

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