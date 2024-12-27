Сьогоднішня ціна Binance Staked SOL (BNSOL)

Поточна ціна Binance Staked SOL (BNSOL) сьогодні становить 197.46 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24B USD. Ціна BNSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binance Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.67M USD

- зміна ціни Binance Staked SOL протягом дня — +2.10%

- циркуляційна пропозиція – 6.31M USD

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