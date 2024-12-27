Ціна Binance Staked SOL (BNSOL)
Поточна ціна Binance Staked SOL (BNSOL) сьогодні становить 197.46 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24B USD. Ціна BNSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Binance Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.67M USD
- зміна ціни Binance Staked SOL протягом дня — +2.10%
- циркуляційна пропозиція – 6.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Binance Staked SOL до USD становила $ +4.06.
За останні 30 днів зміна ціни Binance Staked SOL до USD становила $ -33.7299197400.
За останні 60 днів зміна ціни Binance Staked SOL до USD становила $ +21.7202840640.
За останні 90 днів зміна ціни Binance Staked SOL до USD становила $ +40.4129588667135.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +4.06
|+2.10%
|30 днів
|$ -33.7299197400
|-17.08%
|60 днів
|$ +21.7202840640
|+11.00%
|90 днів
|$ +40.4129588667135
|+25.73%
Останній аналіз цін Binance Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.46%
+2.10%
+6.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.
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