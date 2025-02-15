Ціна Binance Printer (PRINTR)
Поточна ціна Binance Printer (PRINTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 743.88K USD. Ціна PRINTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Binance Printer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD
- зміна ціни Binance Printer протягом дня — -63.53%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Binance Printer до USD становила $ -0.001305361182259718.
За останні 30 днів зміна ціни Binance Printer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Binance Printer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Binance Printer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001305361182259718
|-63.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Binance Printer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.36%
-63.53%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Binance Printer | $PRINTR A True Hold2Earn Tokenomics Project Where You Buy & Hold $PRINTR & Earn Automatic $USDT Rewards! Rewards Are 100% Automatic & Hassle Free! Just Buy & Hold! Total Tax: 4% #Binance Printer is a true #Hold2Earn protocol that gives you automatic, hassle free, $USDT rewards! No need to connect to a dApp or 3rd party site! All 4% of the tax is distributed to the holders automatically in the form of $USDT rewards every 60 minutes!
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