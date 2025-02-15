Сьогоднішня ціна Binance Printer (PRINTR)

Поточна ціна Binance Printer (PRINTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 743.88K USD. Ціна PRINTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binance Printer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD

- зміна ціни Binance Printer протягом дня — -63.53%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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