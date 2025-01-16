Сьогоднішня ціна Binance ETH staking (BETH)

Поточна ціна Binance ETH staking (BETH) сьогодні становить 3,560.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binance ETH staking:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.06K USD

- зміна ціни Binance ETH staking протягом дня — +4.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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