Ціна Binance Cat (POSEIDON)
Поточна ціна Binance Cat (POSEIDON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POSEIDON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Binance Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.65K USD
- зміна ціни Binance Cat протягом дня — +6.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Binance Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Binance Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Binance Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Binance Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.97%
|30 днів
|$ 0
|-41.51%
|60 днів
|$ 0
|-57.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Binance Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+6.97%
-19.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Binance Team’s Official Cat - Poseidon
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