Сьогоднішня ціна Binance Bitcoin (BTCB)

Поточна ціна Binance Bitcoin (BTCB) сьогодні становить 104,891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binance Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.62M USD

- зміна ціни Binance Bitcoin протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BTCB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTCB.