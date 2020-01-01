Токеноміка Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Токеноміка Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Дізнайтеся ключову інформацію про Billy Bets by Virtuals ($BILLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites.

Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets.

Офіційний вебсайт:
https://billybets.ai/

Токеноміка та аналіз ціни Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Billy Bets by Virtuals ($BILLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 2,90M
$ 2,90M$ 2,90M
Загальна пропозиція:
$ 999,14M
$ 999,14M$ 999,14M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,14M
$ 999,14M$ 999,14M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 2,90M
$ 2,90M$ 2,90M
Історичний максимум:
$ 0,01538583
$ 0,01538583$ 0,01538583
Історичний мінімум:
$ 0,00179893
$ 0,00179893$ 0,00179893
Поточна ціна:
$ 0,00290659
$ 0,00290659$ 0,00290659

Токеноміка Billy Bets by Virtuals ($BILLY): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Billy Bets by Virtuals ($BILLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $BILLY, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BILLY, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BILLY, досліджуйте ціну токена $BILLY в реальному часі!

Прогноз ціни $BILLY

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.