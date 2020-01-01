Токеноміка Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Billy Bets by Virtuals ($BILLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets. Офіційний вебсайт: https://billybets.ai/ Купити $BILLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Billy Bets by Virtuals ($BILLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,90M $ 2,90M $ 2,90M Загальна пропозиція: $ 999,14M $ 999,14M $ 999,14M Циркуляційна пропозиція: $ 999,14M $ 999,14M $ 999,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,90M $ 2,90M $ 2,90M Історичний максимум: $ 0,01538583 $ 0,01538583 $ 0,01538583 Історичний мінімум: $ 0,00179893 $ 0,00179893 $ 0,00179893 Поточна ціна: $ 0,00290659 $ 0,00290659 $ 0,00290659 Дізнайтеся більше про ціну Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Токеноміка Billy Bets by Virtuals ($BILLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Billy Bets by Virtuals ($BILLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BILLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BILLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BILLY, досліджуйте ціну токена $BILLY в реальному часі!

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