Ціна Billy Bets by Virtuals ($BILLY)
Поточна ціна Billy Bets by Virtuals ($BILLY) сьогодні становить 0.00402694 USD з ринковою капіталізацією $ 4.02M USD. Ціна $BILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Billy Bets by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.44K USD
- зміна ціни Billy Bets by Virtuals протягом дня — -17.25%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Billy Bets by Virtuals до USD становила $ -0.000839795017481146.
За останні 30 днів зміна ціни Billy Bets by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Billy Bets by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Billy Bets by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000839795017481146
|-17.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Billy Bets by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
-17.25%
-44.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets.
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