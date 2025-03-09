Сьогоднішня ціна Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Поточна ціна Billy Bets by Virtuals ($BILLY) сьогодні становить 0.00402694 USD з ринковою капіталізацією $ 4.02M USD. Ціна $BILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Billy Bets by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.44K USD

- зміна ціни Billy Bets by Virtuals протягом дня — -17.25%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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