Ціна BillionHappiness (BHC)
Поточна ціна BillionHappiness (BHC) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 52.24K USD. Ціна BHC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BillionHappiness:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.55 USD
- зміна ціни BillionHappiness протягом дня — -8.62%
- циркуляційна пропозиція – 50.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BillionHappiness до USD становила $ -0.09860300466143.
За останні 30 днів зміна ціни BillionHappiness до USD становила $ -0.0377730925.
За останні 60 днів зміна ціни BillionHappiness до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BillionHappiness до USD становила $ +1.04499999999994205876498102803.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.09860300466143
|-8.62%
|30 днів
|$ -0.0377730925
|-3.61%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ +1.04499999999994205876498102803
|+1,803,551,477,040,095.56%
Останній аналіз цін BillionHappiness: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-8.62%
-18.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.
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