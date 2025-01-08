Сьогоднішня ціна BillionHappiness (BHC)

Поточна ціна BillionHappiness (BHC) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 52.24K USD. Ціна BHC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BillionHappiness:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.55 USD

- зміна ціни BillionHappiness протягом дня — -8.62%

- циркуляційна пропозиція – 50.00K USD

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