Ціна Billi (BILLI)
Поточна ціна Billi (BILLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.55K USD. Ціна BILLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Billi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71 USD
- зміна ціни Billi протягом дня — -0.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Billi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Billi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Billi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Billi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.58%
|30 днів
|$ 0
|-24.34%
|60 днів
|$ 0
|-34.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Billi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.58%
+7.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire.
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