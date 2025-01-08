Сьогоднішня ціна Billi (BILLI)

Поточна ціна Billi (BILLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.55K USD. Ціна BILLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Billi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71 USD

- зміна ціни Billi протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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