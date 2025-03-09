Сьогоднішня ціна Bill the Bear (BILL)

Поточна ціна Bill the Bear (BILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.01K USD. Ціна BILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bill the Bear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.43 USD

- зміна ціни Bill the Bear протягом дня — -3.87%

- циркуляційна пропозиція – 888.89B USD

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