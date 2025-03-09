Ціна Bill the Bear (BILL)
Поточна ціна Bill the Bear (BILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.01K USD. Ціна BILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bill the Bear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.43 USD
- зміна ціни Bill the Bear протягом дня — -3.87%
- циркуляційна пропозиція – 888.89B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bill the Bear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bill the Bear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bill the Bear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bill the Bear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.87%
|30 днів
|$ 0
|-32.84%
|60 днів
|$ 0
|-92.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bill the Bear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.20%
-3.87%
-0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.
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