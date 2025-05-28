Сьогоднішня ціна BiLira (TRYB)

Поточна ціна BiLira (TRYB) сьогодні становить 0,0256603 USD з ринковою капіталізацією $ 57,35M USD. Ціна TRYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BiLira:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BiLira протягом дня — +0,25%

- циркуляційна пропозиція – 2,24B USD

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