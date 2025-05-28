Ціна BiLira (TRYB)
Поточна ціна BiLira (TRYB) сьогодні становить 0,0256603 USD з ринковою капіталізацією $ 57,35M USD. Ціна TRYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BiLira:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BiLira протягом дня — +0,25%
- циркуляційна пропозиція – 2,24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BiLira до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BiLira до USD становила $ -0,0004140751.
За останні 60 днів зміна ціни BiLira до USD становила $ -0,0003726876.
За останні 90 днів зміна ціни BiLira до USD становила $ -0,0017612534305994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,25%
|30 днів
|$ -0,0004140751
|-1,61%
|60 днів
|$ -0,0003726876
|-1,45%
|90 днів
|$ -0,0017612534305994
|-6,42%
Останній аналіз цін BiLira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
+0,25%
-0,21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira.
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