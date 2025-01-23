Ціна Bikerush (BRT)
Поточна ціна Bikerush (BRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bikerush:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.59 USD
- зміна ціни Bikerush протягом дня — +5.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bikerush до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bikerush до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bikerush до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bikerush до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.83%
|30 днів
|$ 0
|-18.40%
|60 днів
|$ 0
|-37.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bikerush: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+5.83%
-5.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BikeRush built around one of the world's most popular healthy sports, cycling, it is the first project to effectively implement a functional Ride&Earn concept.BikeRush integrates various health concepts such as fitness, green environmental protection, and play earning. With Game-Fi, BikeRush aims to drive tens of millions towards healthier lifestyles, fight climate change, encourage low-carbon travel and connect the fitness public to Web 3.0, while building a durable platform that fosters user-generated More Web 3.0 content.
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