Актуальна ціна Bikera сьогодні становить 0,00002157 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IMERA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IMERA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bikera сьогодні становить 0,00002157 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IMERA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IMERA на MEXC вже зараз.

Докладніше про IMERA

Інформація про ціну IMERA

Whitepaper IMERA

Офіційний вебсайт IMERA

Токеноміка IMERA

Прогноз ціни IMERA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Bikera

Ціна Bikera (IMERA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IMERA до USD:

--
----
+4,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bikera (IMERA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:26:28 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bikera (IMERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00002068
$ 0,00002068$ 0,00002068
Мін. за 24 год
$ 0,00002174
$ 0,00002174$ 0,00002174
Макс. за 24 год

$ 0,00002068
$ 0,00002068$ 0,00002068

$ 0,00002174
$ 0,00002174$ 0,00002174

$ 0,00012013
$ 0,00012013$ 0,00012013

$ 0,0000199
$ 0,0000199$ 0,0000199

+1,11%

+4,29%

-0,77%

-0,77%

Актуальна ціна Bikera (IMERA) становить $0,00002157. За останні 24 години IMERA торгувався між мінімумом у $ 0,00002068 і максимумом у $ 0,00002174, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IMERA становить $ 0,00012013, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000199.

Що стосується короткострокових результатів, то IMERA змінився на +1,11% за останню годину, +4,29% за 24 години та на -0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bikera (IMERA)

$ 21,56K
$ 21,56K$ 21,56K

--
----

$ 21,56K
$ 21,56K$ 21,56K

999,81M
999,81M 999,81M

999 806 438,486462
999 806 438,486462 999 806 438,486462

Поточна ринкова капіталізація Bikera — $ 21,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMERA — 999,81M, зі загальною пропозицією 999806438.486462. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,56K.

Історія ціни Bikera (IMERA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bikera до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bikera до USD становила $ -0,0000101157.
За останні 60 днів зміна ціни Bikera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bikera до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,29%
30 днів$ -0,0000101157-46,89%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Bikera (USD)

Скільки коштуватиме Bikera (IMERA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bikera (IMERA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bikera.

Перегляньте прогноз ціни Bikera вже зараз!

IMERA до місцевих валют

Токеноміка Bikera (IMERA)

Розуміння токеноміки Bikera (IMERA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IMERA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bikera (IMERA)

Скільки сьогодні коштує Bikera (IMERA)?
Актуальна ціна IMERA у USD становить 0,00002157 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IMERA до USD?
Поточна ціна IMERA до USD — $ 0,00002157. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bikera?
Ринкова капіталізація IMERA — $ 21,56K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IMERA?
Циркуляційна пропозиція IMERA — 999,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IMERA?
IMERA досяг історичної максимальної ціни у 0,00012013 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IMERA?
Історична мінімальна ціна IMERA становила 0,0000199 USD.
Який обсяг торгівлі IMERA?
Актуальний обсяг торгівлі IMERA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IMERA цього року?
IMERA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IMERA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:26:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bikera (IMERA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.