Інформація щодо ціни Bikera (IMERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002068 $ 0,00002068 $ 0,00002068 Мін. за 24 год $ 0,00002174 $ 0,00002174 $ 0,00002174 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002068$ 0,00002068 $ 0,00002068 Макс. за 24 год $ 0,00002174$ 0,00002174 $ 0,00002174 Рекордний максимум $ 0,00012013$ 0,00012013 $ 0,00012013 Найнижча ціна $ 0,0000199$ 0,0000199 $ 0,0000199 Зміна ціни (за 1 год) +1,11% Зміна ціни (1 дн.) +4,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,77%

Актуальна ціна Bikera (IMERA) становить $0,00002157. За останні 24 години IMERA торгувався між мінімумом у $ 0,00002068 і максимумом у $ 0,00002174, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IMERA становить $ 0,00012013, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000199.

Що стосується короткострокових результатів, то IMERA змінився на +1,11% за останню годину, +4,29% за 24 години та на -0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bikera (IMERA)

Ринкова капіталізація $ 21,56K$ 21,56K $ 21,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,56K$ 21,56K $ 21,56K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 806 438,486462 999 806 438,486462 999 806 438,486462

Поточна ринкова капіталізація Bikera — $ 21,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMERA — 999,81M, зі загальною пропозицією 999806438.486462. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,56K.