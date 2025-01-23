Сьогоднішня ціна BiJiRi (BJR)

Поточна ціна BiJiRi (BJR) сьогодні становить 0.02378082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BJR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BiJiRi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.85K USD

- зміна ціни BiJiRi протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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