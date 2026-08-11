Сьогоднішня ціна BigWil

Поточна ціна BigWil (BWIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BWIL до USD становить $ 0 за BWIL.

BigWil наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 283, з циркуляційною пропозицією у 46,55M BWIL. Протягом останніх 24 годин BWIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00115157, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BWIL змінився на -0,93% за останню годину та на -3,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 251,61.

Ринкова інформація щодо BigWil (BWIL)

Ринкова капіталізація $ 23,28K$ 23,28K $ 23,28K Обсяг (за 24 год) $ 251,61$ 251,61 $ 251,61 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 500,19K$ 500,19K $ 500,19K Циркуляційне постачання 46,55M 46,55M 46,55M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BigWil — $ 23,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 251,61. Циркуляційна пропозиція BWIL — 46,55M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,19K.