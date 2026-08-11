Сьогоднішня ціна BigStrategy Inc

Поточна ціна BigStrategy Inc (BSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSTR до USD становить $ 0 за BSTR.

BigStrategy Inc наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11.794,19, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BSTR. Протягом останніх 24 годин BSTR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00318028, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BSTR змінився на -- за останню годину та на -1,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BigStrategy Inc (BSTR)

Ринкова капіталізація $ 11,79K$ 11,79K $ 11,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,79K$ 11,79K $ 11,79K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація BigStrategy Inc — $ 11,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BSTR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,79K.