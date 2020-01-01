Токеноміка BigShortBets (BIGSB) Дізнайтеся ключову інформацію про BigShortBets (BIGSB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BigShortBets (BIGSB) BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. Офіційний вебсайт: https://bigshortbets.com/ Купити BIGSB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BigShortBets (BIGSB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BigShortBets (BIGSB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 533,03K $ 533,03K $ 533,03K Загальна пропозиція: $ 29,85M $ 29,85M $ 29,85M Циркуляційна пропозиція: $ 5,66M $ 5,66M $ 5,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,81M $ 2,81M $ 2,81M Історичний максимум: $ 2,08 $ 2,08 $ 2,08 Історичний мінімум: $ 0,07116 $ 0,07116 $ 0,07116 Поточна ціна: $ 0,094112 $ 0,094112 $ 0,094112 Дізнайтеся більше про ціну BigShortBets (BIGSB)

Токеноміка BigShortBets (BIGSB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BigShortBets (BIGSB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIGSB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIGSB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIGSB, досліджуйте ціну токена BIGSB в реальному часі!

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