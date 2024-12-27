Сьогоднішня ціна BigShortBets (BIGSB)

Поточна ціна BigShortBets (BIGSB) сьогодні становить 0.215956 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна BIGSB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BigShortBets:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.82 USD

- зміна ціни BigShortBets протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 5.67M USD

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