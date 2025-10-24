Інформація щодо ціни Biggie (BIGGIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,62% Зміна ціни (1 дн.) -0,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -39,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -39,11%

Актуальна ціна Biggie (BIGGIE) становить --. За останні 24 години BIGGIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIGGIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BIGGIE змінився на -1,62% за останню годину, -0,43% за 24 години та на -39,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Biggie (BIGGIE)

Ринкова капіталізація $ 255,12K$ 255,12K $ 255,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 255,12K$ 255,12K $ 255,12K Циркуляційне постачання 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Загальна пропозиція 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація Biggie — $ 255,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIGGIE — 1 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 255,12K.