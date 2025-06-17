Ціна Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)
Поточна ціна Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 526,95K USD. Ціна BIGFOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bigfoot Vlogs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bigfoot Vlogs протягом дня — +8,84%
- циркуляційна пропозиція – 999,71M USD
Отримуйте оновлення цін BIGFOOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BIGFOOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bigfoot Vlogs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bigfoot Vlogs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bigfoot Vlogs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bigfoot Vlogs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bigfoot Vlogs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,35%
+8,84%
-23,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BIGFOOT зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BIGFOOT до VND
₫--
|1 BIGFOOT до AUD
A$--
|1 BIGFOOT до GBP
￡--
|1 BIGFOOT до EUR
€--
|1 BIGFOOT до USD
$--
|1 BIGFOOT до MYR
RM--
|1 BIGFOOT до TRY
₺--
|1 BIGFOOT до JPY
¥--
|1 BIGFOOT до RUB
₽--
|1 BIGFOOT до INR
₹--
|1 BIGFOOT до IDR
Rp--
|1 BIGFOOT до KRW
₩--
|1 BIGFOOT до PHP
₱--
|1 BIGFOOT до EGP
￡E.--
|1 BIGFOOT до BRL
R$--
|1 BIGFOOT до CAD
C$--
|1 BIGFOOT до BDT
৳--
|1 BIGFOOT до NGN
₦--
|1 BIGFOOT до UAH
₴--
|1 BIGFOOT до VES
Bs--
|1 BIGFOOT до PKR
Rs--
|1 BIGFOOT до KZT
₸--
|1 BIGFOOT до THB
฿--
|1 BIGFOOT до TWD
NT$--
|1 BIGFOOT до AED
د.إ--
|1 BIGFOOT до CHF
Fr--
|1 BIGFOOT до HKD
HK$--
|1 BIGFOOT до MAD
.د.م--
|1 BIGFOOT до MXN
$--