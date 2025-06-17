Сьогоднішня ціна Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

Поточна ціна Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 526,95K USD. Ціна BIGFOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bigfoot Vlogs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bigfoot Vlogs протягом дня — +8,84%

- циркуляційна пропозиція – 999,71M USD

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