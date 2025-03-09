Ціна BIGFACTS (BIGFACTS)
Поточна ціна BIGFACTS (BIGFACTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 309.65K USD. Ціна BIGFACTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIGFACTS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.51 USD
- зміна ціни BIGFACTS протягом дня — -2.77%
- циркуляційна пропозиція – 462.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIGFACTS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BIGFACTS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BIGFACTS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BIGFACTS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BIGFACTS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.72%
-2.77%
-0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.
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