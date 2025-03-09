Сьогоднішня ціна BIGFACTS (BIGFACTS)

Поточна ціна BIGFACTS (BIGFACTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 309.65K USD. Ціна BIGFACTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIGFACTS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.51 USD

- зміна ціни BIGFACTS протягом дня — -2.77%

- циркуляційна пропозиція – 462.05M USD

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