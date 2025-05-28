Сьогоднішня ціна Bigcoin (BIG)

Поточна ціна Bigcoin (BIG) сьогодні становить 0,84563 USD з ринковою капіталізацією $ 4,31M USD. Ціна BIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bigcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bigcoin протягом дня — +1,85%

- циркуляційна пропозиція – 5,11M USD

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