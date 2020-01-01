Токеноміка Big Tony (TONY) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Tony (TONY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Tony (TONY) Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required. Офіційний вебсайт: https://Cod3x.Org Купити TONY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Tony (TONY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Tony (TONY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 523,48K $ 523,48K $ 523,48K Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 523,48K $ 523,48K $ 523,48K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Big Tony (TONY)

Токеноміка Big Tony (TONY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Tony (TONY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TONY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TONY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TONY, досліджуйте ціну токена TONY в реальному часі!

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