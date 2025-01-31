Ціна Big Tony (TONY)
Поточна ціна Big Tony (TONY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Tony:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.12K USD
- зміна ціни Big Tony протягом дня — -8.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Tony до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Tony до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Big Tony до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Tony до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Tony: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.55%
-8.82%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.
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