Сьогоднішня ціна Big Tony (TONY)

Поточна ціна Big Tony (TONY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Tony:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.12K USD

- зміна ціни Big Tony протягом дня — -8.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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