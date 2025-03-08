Сьогоднішня ціна Big Pharmai (DRUGS)

Поточна ціна Big Pharmai (DRUGS) сьогодні становить 0.00132564 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна DRUGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Pharmai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88M USD

- зміна ціни Big Pharmai протягом дня — +1.60%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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