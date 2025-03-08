Ціна Big Pharmai (DRUGS)
Поточна ціна Big Pharmai (DRUGS) сьогодні становить 0.00132564 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна DRUGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Pharmai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88M USD
- зміна ціни Big Pharmai протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Pharmai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Pharmai до USD становила $ -0.0007225477.
За останні 60 днів зміна ціни Big Pharmai до USD становила $ -0.0012721386.
За останні 90 днів зміна ціни Big Pharmai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.60%
|30 днів
|$ -0.0007225477
|-54.50%
|60 днів
|$ -0.0012721386
|-95.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Pharmai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.00%
+1.60%
-32.52%
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