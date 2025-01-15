Ціна BIG JIM (BIGJIM)
Поточна ціна BIG JIM (BIGJIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.34M USD. Ціна BIGJIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIG JIM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.95K USD
- зміна ціни BIG JIM протягом дня — -10.03%
- циркуляційна пропозиція – 998.75B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIG JIM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BIG JIM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BIG JIM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BIG JIM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BIG JIM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-10.03%
+45.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.
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