Сьогоднішня ціна BIG JIM (BIGJIM)

Поточна ціна BIG JIM (BIGJIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.34M USD. Ціна BIGJIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIG JIM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.95K USD

- зміна ціни BIG JIM протягом дня — -10.03%

- циркуляційна пропозиція – 998.75B USD

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