Сьогоднішня ціна BIG Indie Games

Поточна ціна BIG Indie Games (BIG) сьогодні становить $ 0,00332778, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BIG до USD становить $ 0,00332778 за BIG.

BIG Indie Games наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35 701, з циркуляційною пропозицією у 11,68M BIG. Протягом останніх 24 годин BIG торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00484664, тоді як історичний мінімум — $ 0,00330851.

У короткостроковій динаміці BIG змінився на -- за останню годину та на -6,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 93,51.

Ринкова інформація щодо BIG Indie Games (BIG)

Ринкова капіталізація $ 35,70K$ 35,70K $ 35,70K Обсяг (за 24 год) $ 93,51$ 93,51 $ 93,51 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 332,78K$ 332,78K $ 332,78K Циркуляційне постачання 11,68M 11,68M 11,68M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BIG Indie Games — $ 35,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 93,51. Циркуляційна пропозиція BIG — 11,68M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 332,78K.