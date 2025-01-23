Ціна Big Eyes (BIG)
Поточна ціна Big Eyes (BIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Eyes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.79 USD
- зміна ціни Big Eyes протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Eyes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Eyes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Big Eyes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Eyes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-23.61%
|60 днів
|$ 0
|-29.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Eyes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Big Eyes’ is a full-on community token with the express goal of shifting wealth into the defi ecosystem and protecting an important part of the world’s ecosystem. We are creating the BIG Casino and 20+ P2E games all utilizing $BIG to play. This is the beginning of the $BIG-gest ecosystem in Crypto. What makes your project unique? Creating 819 Casino and 20+ P2E games all utilizing $BIG History of your project. Raised $27+ Million in Presale and started to list on multiple exchanges. Over 10,170 current holders on Etherscan What’s next for your project? 819 Casino, P2E Games, NFT Collection, Multiple Exchange Listings What can your token be used for? To trade on 819 Casino and earn through the P2E games.
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