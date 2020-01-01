Токеноміка Big Dog Fink (BINK) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Dog Fink (BINK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Dog Fink (BINK) In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Офіційний вебсайт: https://bigdogfink.com/ Купити BINK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Dog Fink (BINK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Dog Fink (BINK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,07M $ 33,07M $ 33,07M Загальна пропозиція: $ 148,94B $ 148,94B $ 148,94B Циркуляційна пропозиція: $ 148,94B $ 148,94B $ 148,94B FDV (повністю розведена вартість): $ 33,07M $ 33,07M $ 33,07M Історичний максимум: $ 0,00516508 $ 0,00516508 $ 0,00516508 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022264 $ 0,00022264 $ 0,00022264 Дізнайтеся більше про ціну Big Dog Fink (BINK)

Токеноміка Big Dog Fink (BINK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Dog Fink (BINK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BINK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BINK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BINK, досліджуйте ціну токена BINK в реальному часі!

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