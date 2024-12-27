Ціна Big Dog Fink (BINK)
Поточна ціна Big Dog Fink (BINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.36M USD. Ціна BINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Dog Fink:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.99K USD
- зміна ціни Big Dog Fink протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 148.94B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Dog Fink до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Dog Fink до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Big Dog Fink до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Dog Fink до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.44%
|30 днів
|$ 0
|-77.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Dog Fink: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.31%
+0.44%
+7.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again.
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