Сьогоднішня ціна Big Dog Fink (BINK)

Поточна ціна Big Dog Fink (BINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.36M USD. Ціна BINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Dog Fink:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.99K USD

- зміна ціни Big Dog Fink протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 148.94B USD

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