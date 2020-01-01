Токеноміка Big Defi Energy (BDE) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Defi Energy (BDE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Defi Energy (BDE) Big Defi Energy is a Gym Oriented Community Coin meant to bring the Defi world to the common man. Building from the ground up on the Solana Ecosystem, The Big Defi Community will Provide NFTs, Defi "How To's", And an easy to use Decentralized exchange called The BIG Dex. These will all Provide easy user access with as little friction as possible, set with the goal to keep it simple. Офіційний вебсайт: https://bigdefienergy.com/ Купити BDE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Defi Energy (BDE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Defi Energy (BDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 32,64K $ 32,64K $ 32,64K Історичний максимум: $ 0,211651 $ 0,211651 $ 0,211651 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00081382 $ 0,00081382 $ 0,00081382 Дізнайтеся більше про ціну Big Defi Energy (BDE)

Токеноміка Big Defi Energy (BDE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Defi Energy (BDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BDE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BDE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BDE, досліджуйте ціну токена BDE в реальному часі!

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