Ціна Big Defi Energy (BDE)
Поточна ціна Big Defi Energy (BDE) сьогодні становить 0.00127111 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Defi Energy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.25 USD
- зміна ціни Big Defi Energy протягом дня — +1.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BDE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BDE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Defi Energy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Defi Energy до USD становила $ -0.0005191327.
За останні 60 днів зміна ціни Big Defi Energy до USD становила $ -0.0009055406.
За останні 90 днів зміна ціни Big Defi Energy до USD становила $ -0.0000996853356318753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.40%
|30 днів
|$ -0.0005191327
|-40.84%
|60 днів
|$ -0.0009055406
|-71.24%
|90 днів
|$ -0.0000996853356318753
|-7.27%
Останній аналіз цін Big Defi Energy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.40%
+7.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Big Defi Energy is a Gym Oriented Community Coin meant to bring the Defi world to the common man. Building from the ground up on the Solana Ecosystem, The Big Defi Community will Provide NFTs, Defi "How To's", And an easy to use Decentralized exchange called The BIG Dex. These will all Provide easy user access with as little friction as possible, set with the goal to keep it simple.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BDE до AUD
A$0.0020210649
|1 BDE до GBP
￡0.0010295991
|1 BDE до EUR
€0.0012202656
|1 BDE до USD
$0.00127111
|1 BDE до MYR
RM0.0056437284
|1 BDE до TRY
₺0.0453150715
|1 BDE до JPY
¥0.1989160039
|1 BDE до RUB
₽0.1261576675
|1 BDE до INR
₹0.1098620373
|1 BDE до IDR
Rp20.5017713233
|1 BDE до PHP
₱0.0745124682
|1 BDE до EGP
￡E.0.0639495441
|1 BDE до BRL
R$0.0075503934
|1 BDE до CAD
C$0.0018176873
|1 BDE до BDT
৳0.1550245756
|1 BDE до NGN
₦1.9799190693
|1 BDE до UAH
₴0.05338662
|1 BDE до VES
Bs0.06991105
|1 BDE до PKR
Rs0.3543600458
|1 BDE до KZT
₸0.662375421
|1 BDE до THB
฿0.0430524957
|1 BDE до TWD
NT$0.0416415636
|1 BDE до CHF
Fr0.001143999
|1 BDE до HKD
HK$0.0098892358
|1 BDE до MAD
.د.م0.0126856778