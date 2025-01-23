Сьогоднішня ціна Big Defi Energy (BDE)

Поточна ціна Big Defi Energy (BDE) сьогодні становить 0.00127111 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Defi Energy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.25 USD

- зміна ціни Big Defi Energy протягом дня — +1.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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