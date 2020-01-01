Токеноміка Big Coin (BCX) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Coin (BCX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Coin (BCX) Big Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions and is designed to deliver substantial returns to its investors. Bcx is a premier investment in digital assets today, ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of bcx will recieve significant rewards for their loyalty. The longer you holder, the more you gain. Офіційний вебсайт: https://www.bigcoin.blog/ Купити BCX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Coin (BCX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Coin (BCX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 68,83K $ 68,83K $ 68,83K Історичний максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Історичний мінімум: $ 0,00109131 $ 0,00109131 $ 0,00109131 Поточна ціна: $ 0,00137858 $ 0,00137858 $ 0,00137858 Дізнайтеся більше про ціну Big Coin (BCX)

Токеноміка Big Coin (BCX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Coin (BCX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCX, досліджуйте ціну токена BCX в реальному часі!

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