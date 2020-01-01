Токеноміка Big Cheungus ($CHEUNGUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Cheungus ($CHEUNGUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Cheungus ($CHEUNGUS) Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Офіційний вебсайт: https://www.bigcheungus.energy Купити $CHEUNGUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Cheungus ($CHEUNGUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Cheungus ($CHEUNGUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,47K $ 17,47K $ 17,47K Загальна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Циркуляційна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,47K $ 17,47K $ 17,47K Історичний максимум: $ 0,01409695 $ 0,01409695 $ 0,01409695 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Токеноміка Big Cheungus ($CHEUNGUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Cheungus ($CHEUNGUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $CHEUNGUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CHEUNGUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CHEUNGUS, досліджуйте ціну токена $CHEUNGUS в реальному часі!

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