Ціна Big Cheungus ($CHEUNGUS)
Поточна ціна Big Cheungus ($CHEUNGUS) сьогодні становить 0.00184076 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна $CHEUNGUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Cheungus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.61K USD
- зміна ціни Big Cheungus протягом дня — -5.75%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Cheungus до USD становила $ -0.000112355407265227.
За останні 30 днів зміна ціни Big Cheungus до USD становила $ -0.0009355817.
За останні 60 днів зміна ціни Big Cheungus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Cheungus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000112355407265227
|-5.75%
|30 днів
|$ -0.0009355817
|-50.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Cheungus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.35%
-5.75%
-3.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space.
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|1 $CHEUNGUS до USD
$0.00184076
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