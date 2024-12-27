Сьогоднішня ціна Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Поточна ціна Big Cheungus ($CHEUNGUS) сьогодні становить 0.00184076 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна $CHEUNGUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Cheungus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.61K USD

- зміна ціни Big Cheungus протягом дня — -5.75%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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