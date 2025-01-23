Ціна Big Bud ($BUD)
Поточна ціна Big Bud ($BUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Bud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 692.50 USD
- зміна ціни Big Bud протягом дня — -8.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Bud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Bud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Big Bud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Bud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.10%
|30 днів
|$ 0
|-35.69%
|60 днів
|$ 0
|-38.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Bud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-8.10%
-17.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In Matt Furie’s book, “Boy’s Club,” Big Bud is a character in the comic series. Big Bud is one of these characters, characterized by his laid-back, somewhat stoner-like personality
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