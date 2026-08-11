Сьогоднішня ціна Big Brother Machi

Поточна ціна Big Brother Machi (MACHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 58,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MACHI до USD становить $ 0 за MACHI.

Big Brother Machi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 226 207, з циркуляційною пропозицією у 981,55M MACHI. Протягом останніх 24 годин MACHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00258508, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MACHI змінився на -6,62% за останню годину та на +51,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 432,80K.

Ринкова інформація щодо Big Brother Machi (MACHI)

Ринкова капіталізація $ 226,21K$ 226,21K $ 226,21K Обсяг (за 24 год) $ 432,80K$ 432,80K $ 432,80K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 226,21K$ 226,21K $ 226,21K Циркуляційне постачання 981,55M 981,55M 981,55M Загальна пропозиція 981 554 724,919947 981 554 724,919947 981 554 724,919947

Поточна ринкова капіталізація Big Brother Machi — $ 226,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 432,80K. Циркуляційна пропозиція MACHI — 981,55M, зі загальною пропозицією 981554724.919947. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 226,21K.