Сьогоднішня ціна Big Bonus Coin (BBC)

Поточна ціна Big Bonus Coin (BBC) сьогодні становить 0.04048867 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Bonus Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.96K USD

- зміна ціни Big Bonus Coin протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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